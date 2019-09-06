Владивосток, 6 сентября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. На встрече с общественностью Дальнего Востока президенту Владимиру Путину задали вопрос о сохранении языков коренных малочисленных народов России, в частности, обратившаяся к главе государства жительница Красного Яра просила ввести обучение удэгейскому языку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«По поводу языков очень важный вопрос, касается не только удэгейского языка и литературы, он касается всех языков и литературы всех малочисленных народов страны. Это самое наше большое культурное богатство, но, к сожалению, мы его утрачиваем», — сказал глава государства.

Владимир Путин признал, что в советский период изучению и сохранению языков коренных малочисленных народов уделялось больше внимания. Президент сказал, что необходимо вернуть утраченное.

А что касается изучения удэгейского языка, глава государства дал поручение полпреду Юрию Трутневу обратить внимание на эту проблему. Тем более что деньги там не большие, уточнил Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 сентября Владимир Путин работал во Владивостоке. В столице Дальнего Востока он принял участие в юбилейном Восточном экономическом форуме, встретился с лидерами стран-участниц саммита. С премьер-министром Нарендрой Моди Путин посетил судоверфь «Звезда» в Большом Камне. 5 сентября президент принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Также Путин провёл во Владивостоке заседание Госсовета по вопросу развития Дальнего Востока, а в пятницу, 6 сентября, встретился с общественностью региона.