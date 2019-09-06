Липецк, 6 сентября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. В небе над Липецкой областью столкнулись два истребителя Су-34, сообщил «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник. Это произошло во время тренировочного полёта.

Mil.ru Су-34

По информации канала, во время тренировки пилоты потеряли визуальный контакт. Сначала один истребитель задел крылом другой, а при попытке маневра они столкнулись.

Пилоты не пострадали, но оба самолёта получили серьёзные повреждения. Истребители относятся к Липецкому авиацентру.