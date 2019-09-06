Каракас, 6 сентября, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Вице-президент Венесуэлы по вопросам социального и территориального развития Аристобуло Истурис, что для колумбийских властей война против Боливарианской Республики — это бизнес. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Aristobulo.psuv.org.ve Аристобуло Истурис

«Они намереваются завладеть нашими стратегическими ресурсами, чтобы потом поделить их с правительством США», — обозначил чиновник.

«Олигархия хочет войны. Они думают, что сейчас придут американцы, и они всё между собой поделят», — разъяснил Истурис.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил правительство Колумбии в стремлении переложить на Боливарианскую Республику вину за гражданскую войну.