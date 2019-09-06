Мехико, 6 сентября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. «Суть политики нашего правительства — превратить честность в новую форму жизни и правления», — заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Fuente.presidencia.gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Причиной нынешнего морального разложения страны и государственного аппарата Лопес Обрадор назвал «провальную неолиберальную экономическую модель, при которой на протяжении 36 лет в государственном и частном секторах господствовала ужасная коррупция». «Ничто не наносило Мексики большего урона, чем недобросовестность её правителей», — добавил политик.

При этом президент отметил и успехи своего правительства в решении проблемы: «Мы совершили прорыв в реализации этой цели, мы эффективно боремся с хищениями топлива, которые всегда были лакомым куском для преступников и чиновников».