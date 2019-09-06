Ярославль, 6 сентября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. В Ярославле будут судить врачей областной клинической онкологической больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. 26-летний и 34-летний онкологи обвиняются в мошенничестве путем обмана с использованием служебного положения. По версии следствия, медики в течение года вносили фальшивые данные в лечебные карты пациентов. Недостоверные сведения касались выделения больным дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе «Нексавара» и «Вотриента». Необходимость получения указанных лекарств санкционировалась врачебной комиссией, после чего медики выписывали рецепты на лекарства, выкупали их в аптечном киоске онкобольницы, после чего перепродавали. Как следует из материалов уголовного дела, преступная схема работала с ноября 2017 по 30 октября 2018 года. Ущерб от действий онкологов составил 900 тысяч рублей. Свою вину врачи Ярославской областной онкобольницы признали в полном объеме, ущерб ими полностью возмещен. Уголовное дело онкологов будет рассматривать Ленинский районный суд Ярославля. Это не первый случай преступных действий медиков онкобольницы. Как ранее сообщало ИА REGNUM два сотрудника указанного лечебного учреждения уже получили условные сроки за аналогичные деяния.