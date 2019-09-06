Нью-Дели, 6 сентября, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх призвал мировое сообщество объединиться для противостояния террористической угрозе. Об этом 5 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

В ходе своего выступления на «Сеульском оборонительном диалоге» Раджнатх Сингх подчеркнул, что «терроризм является главной угрозой глобальному порядку и человечеству в целом». По словам министра обороны Индии, «ни одна страна в мире не защищена от террористической угрозы». Раджнатх Сингх также добавил, что Индия выступает за активное сотрудничество в борьбе с указанной общемировой проблемой на двустороннем, региональном и глобальном уровнях.

Напомним, что угроза террористических атак и трансграничный терроризм являются наиболее острыми проблемами национальной безопасности Индии. Нью-Дели неоднократно обвинял руководство соседнего Пакистана в финансировании экстремистов и боевиков с целью дестабилизации ситуации в Индии. Последним крупным актом трансграничного терроризма в южноазиатском государстве стало нападение смертника из «Джаиш-е-Мухаммад» на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF) в Кашмире.