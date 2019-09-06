Белгород, 6 сентября, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В исправительной колонии №4 в Белгородской области выездной суд принял решение об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил 6 сентября их адвокат Юрий Падалко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По его словам, соответствующее решение вступит в силу в течение десяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа отбывающие наказание футболисты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к одному году и шести месяцам тюрьмы, а Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам тюрьмы по делу о драках в Москве с их участием.

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