Гонконг, Китай, 6 сентября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Представители международной коалиции «Реки без границ» обеспокоены непрекращающимися попытками обеспечить перспективы сомнительному проекту, который представляет собой Амазарский лесопромышленный комплекс, возводимый в районах Восточного Забайкалья, где для него нет ни сырьевой, ни социальной базы. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM российский координатор коалиции Александр Колотов, жалоба, поясняющая опасения гражданского общества, уже направлена в адрес контрольного департамента Гонконгской Биржи ценных бумаг.

Дерево

Экологи просят расследовать правомерность действий компании Kiu Hung International Holdings Limited (Kiu Hung — stock code 00381, активы 830 млн гонконгских долларов), которая в марте 2019 года подписала меморандум о намерении купить недостроенный Амазарский комбинат, а уже в мае-июле изменила эти намерения и сообщила о планах взять комбинат под ответственное управление у номинального российского владельца «ОАО ЦПК Полярная». Компания объявила о скорой регистрации собственной фирмы в России и найме менеджеров для руководства новым проектом.

Члены Международной Экологической сети по бумажной промышленности просят руководство биржи обратить внимание, что в своих сообщениях для владельцев акций Kiu Hung не раскрыла давно известные существенные риски, связанные с Амазарским комбинатом. Речь идёт о большом долге (около 2 млрд юаней) перед Банком развития Китая (China Development Bank), неопределенной ситуации по его погашению, а также — растущих невыплаченных долгах «ЦПК Полярная» (в частности, долгах по лесным платежам, возникшим вследствие исключения Амазарского комплекса из списка приоритетных инвестиционных проектов лесной промышленности РФ).

Также в официальном сообщении в гонконгский департамент отмечено, что экономически доступные ресурсы лесного сырья в восточном Забайкалье недостаточны для долговременного обеспечения комбината, не решён вопрос об открытии пограничного перехода Покровка — Логухэ (не нужного никому, кроме хозяев данного проекта, отмечают авторы письма).

Помимо этого общественники напомнили о существенных социально-экологических рисках забайкальского проекта, связанных с уничтожением ценных лесных и водных экосистем, незаконным строительством гидроузла, нарушением обязательств по паритетному найму местного населения и других негативных факторах.

«Сама бизнес-схема проекта и его современное состояние не описаны должным образом в документах Гонконгской биржи; Компания Kiu Hung прямо заявляет, что не гарантирует инвестиций в проект, что делает крайне подозрительным её участие в этом недостроенном предприятии, требующем дополнительного вложения более 15 миллиардов рублей», — отмечается в послании, направленном в адрес контрольного департамента Гонконгской Биржи ценных бумаг.

В завершение общественники напоминают, что компания Kiu Hung в основном торгует новогодними игрушками и вином, но так как терпит убытки, то старается диверсифицировать бизнес. Летом 2019-го она получила взыскание от руководства Биржи за недолжную и неполную отчётность за прошлые годы, после чего в июле 2019-го у неё сменились ключевые директора.

Экологи запросили полного раскрытия всех рисков и деталей бизнес-схемы проекта. Они полагают что Гонконгская биржа должна провести аналогичное расследование, дабы снизить риски для акционеров-инвесторов и природы Сибири.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общественные экологические организации и специалисты, проведя независимую экспертизу проекта Амазарского ЛПК ещё в 2013 году, пришли к неутешительным выводам: наряду с сомнительной технико-экономической обоснованностью проекта, были выявлены высокие риски в отношении фрагментации и разрушения ценнейших девственных лесов вдоль пограничных рек Амур и Аргунь, ущемления прав традиционного природопользования местных жителей, создания крайне опасного прецедента строительства без экологической экспертизы в России гидроузла в интересах соседнего государства.

В марте 2018 года было заявлено, что совет директоров китайского концерна по производству швейных машин ZJR принял решение о полном прекращении «в целях защиты интересов акционеров и инвесторов» всех процедур непубличного размещения акций на Шэньчженьской фондовой бирже для финансирования строительства Амазарского ЛПК.

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