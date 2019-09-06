Нью-Дели, 6 сентября, 2019, 19:18 — ИА Регнум. 5 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что наложенные на Россию со стороны США санкции никак не воспрепятствуют развитию отношений России и Индии в таких стратегических областях, как энергетика и вопросы обороны и безопасности. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Kremlin.ru Нарендра Моди

Премьер-министр Индии уверенно заявил, что санкции не стали препятствием для развития отношений между двумя странами. Индийские компании активно инвестируют в нефтегазовый сектор российской экономики, российские же компании продолжают инвестировать в индийскую энергетику, военно-промышленный комплекс и инфраструктуру. Кроме того, отметил Моди, вопрос о влиянии односторонних санкций на мировую экономику всё ещё остаётся открытым.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл во Владивосток 4 сентября с двухдневным визитом, в ходе переговоров лидеров России и Индии обсуждались такие вопросы, как сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, нефтегазовой сфере, ядерной энергетике, вопросах обороны и освоении космоса.