Ярославль, 6 сентября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ярославской области Илья Баланин может стать кандидатом на пост губернатора соседней Костромской области. Такая версия появилась в политических кругах региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Илья Баланин

Ранее источники ИА REGNUM сообщили, что зампредседателя правительства, директор ярославского депфина может возглавить новую структуру в органах власти Ярославской области — администрацию губернатора. По появившейся версии, это назначение может стать промежуточным шагом к посту костромского губернатора.

Действующий глава Костромской области Сергей Ситников был избран в 2015 году, в 2020 году предстоят новые выборы. Илья Баланин до назначения в Ярославль возглавлял департамент финансов Костромской области. В Костроме работал и действующий замгубернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

В пользу версии о переходе Ильи Баланина в Кострому говорит и тот факт, что он вошел в федеральный кадровый резерв. Межрегиональные перемещения чиновников стали в последние годы заметной политической тенденцией.

С точки зрения возможности выдвижения и избрания Ильи Баланина губернатором Костромской области его сильными сторонами является хорошее знание финансовой сферы и госслужбы, молодость (ему 42 года), вхождение в команду ярославского губернатора Дмитрия Миронова, имеющего политический вес на федеральном уровне. В качестве минуса можно назвать отсутствие опыта публичной политики.