Красноярск, 6 сентября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков считает, что высказывание телеведущей Ксении Собчак об «украинском» Крыме можно оценить как экстремистское.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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«В данном контексте мне вспоминаются резонансные случаи применения антиэкстремистского законодательства по отношению к малоизвестным людям. Предусмотрена ответственность за экстремистские высказывания в соцсетях, блогах, за выражение точки зрения, которая нарушает закон об оскорблении власти, государственных символов. Конечно, такое высказывание, тем более прозвучавшее из уст публичного человека, наводит на мысль, что закон должен применяться равномерно. Это основная задача любого правового государства — применять закон равномерно. Если этого не происходит, тогда подрывается доверие к правовому институту в стране», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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По его словам, по сути телеведущая призывает к разделению государства:

«Высказывание Собчак, на мой взгляд, можно оценить, как экстремистское. По сути она призывает к разделению государства. Ведь Крым отошёл к России не просто так, а по итогам голосования на основании Устава ООН, по желанию большинства жителей полуострова».

При этом Василий Никуленков предположил, что за своё высказывание Собчак наказана не будет.

«Собчак — личность публичная, но никакого наказания к ней не применяют. Я связываю это с тем, что молодое гражданское общество, молодое законодательство ещё не осмеливается применять санкции к публичным, известным людям. Хотя они должны применяться равно по отношению ко всем. Это можно ещё связать с некоторой осторожностью, опасением общественного резонанса. Хотя я думаю, что если будут поступать заявления от людей, возмущённых её высказыванием, правоохранительным органам нужно будет отреагировать. По моему мнению, Собчак гонится за хайпом. Но это не повод не реагировать на её высказывания. Ведь кто-то за целостность страны погибает, отдаёт свои жизни, а человек делает такие заявления», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, выступая 4 сентября в эфире украинской радиостанции «Новое время», телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения. Отвечая на вопрос ведущего «Чей Крым?», Собчак сказала, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.

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