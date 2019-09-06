Москва, 6 сентября, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Изменения настроений на мировых площадках 5 сентября обеспечили довольно волатильную торговую сессии на Московской бирже. В начале сессии российская валюта укреплялась вслед за ростом нефтяных фьючерсов и общим ослаблением доллара США на мировой валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

ИА REGNUM Рубль

Курс доллара против рубля опускался к уровню 65,88 руб., но затем на фоне глобального восстановления доллара, курс американской валюты на локальном рынке также вырос до 66,22 руб.

«Сегодня, 6 сентября, во второй половине дня будет опубликован важный пакет данных по рынку труда США, который может поддержать рост доллара на мировом рынке.

На Московской бирже в этом случае курс доллара вернется выше уровня 66,50 руб. Курс единой европейской валюты может закрепиться выше отметки 73,25 руб.», — считает эксперт.

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