Москва, 6 сентября, 2019, 09:44 — ИА Регнум. По итогам семи месяцев 2019 года лидером продаж среди новых кроссоверов и внедорожников в городах России с населением более 1 млн человек стала модель Hyundai Creta. Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Hyundai.ru Hyundai Creta

За отчётный период в России было продано 40 тыс. единиц Hyundai Creta. Причём в Москве этот результат достиг 4 565 единиц, а в Санкт-Петербурге — 2 306 единиц.

В других городах-миллионниках результаты продаж данной модели за первые семь месяцев 2019 года более скромные. Так, Казань занимает третье место по реализации данной модели с результатом 603 единицы. Четвёртое и пятое места занимают соответственно Красноярск (500 ед.) и Уфа (490 ед.).

Далее по убыванию идут: Екатеринбург (472 ед.), Краснодар (440 ед.), Самара (436 ед.), Нижний Новгород (426 ед.), Новосибирск (395 ед.), Ростов-на-Дону (366 ед.), Пермь (293 ед.), Воронеж (279 ед.), Челябинск (275 ед.), Омск (266 ед.), Волгоград (228 ед.).

Напомним, автокомпания Hyundai планирует к 2025 году создать 17 новых моделей коммерческих машин. Причём семь авто будут полностью электрических, а десять — на водородном топливе.

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