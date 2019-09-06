Тверь, 6 сентября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Новый индустриальный парк будет создан на площадке Савеловского станкостроительного завода в Кимрах Тверской области. Об этом рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя 5 сентября в ходе рабочей поездки в Кимры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В тот же день на площадке предприятия состоялось совещание, посвященное вопросам развития завода, с участием заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Максима Выборных.

Пресс-служба правительства Тверской области Савеловский завод

«Хотели бы реализовать совместный проект с корпорацией «Ростех», машиностроителями, заинтересованными бизнес-структурами. Это создание индустриального парка на территории Савеловского завода. Здесь есть свободные площадки, на которых можно разместить дополнительные производства. Готовы предоставить налоговые льготы и другие меры поддержки, в том числе через Фонд развития промышленности. Данный режим готовы ввести уже с 1 января 2020 года. Эта площадка может стать одним из проектов по экспорту товаров и услуг из России», — сказал Игорь Руденя.

Максим Выборных отметил, что корпорация «Ростех» готова принять участие в этой работе, отметив, что реализация проекта должна дать социально-экономический эффект для всего города, повысить занятость жителей.

«Все что от нас зависит, будем делать», — сказал заместитель генерального директора «Ростеха».

Игорь Руденя сообщил, что в ближайшее время регионом будет сформирован пакет законодательных актов, которые обеспечат резидентам индустриального парка льготы, в том числе в части налога на имущество.

ООО «Савёловский станкостроительный завод» был создан в 2016 году, входит в число семи производственных площадок ООО «СТАН» — крупнейшей российской компании в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования, обеспечивающей более 50% производства металлообрабатывающих станков на отечественном рынке.