В Тверской области появится новый индустриальный парк – Руденя
Тверь, 6 сентября, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Новый индустриальный парк будет создан на площадке Савеловского станкостроительного завода в Кимрах Тверской области. Об этом рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя 5 сентября в ходе рабочей поездки в Кимры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. В тот же день на площадке предприятия состоялось совещание, посвященное вопросам развития завода, с участием заместителя генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Максима Выборных.
Максим Выборных отметил, что корпорация «Ростех» готова принять участие в этой работе, отметив, что реализация проекта должна дать социально-экономический эффект для всего города, повысить занятость жителей.
Игорь Руденя сообщил, что в ближайшее время регионом будет сформирован пакет законодательных актов, которые обеспечат резидентам индустриального парка льготы, в том числе в части налога на имущество.
ООО «Савёловский станкостроительный завод» был создан в 2016 году, входит в число семи производственных площадок ООО «СТАН» — крупнейшей российской компании в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования, обеспечивающей более 50% производства металлообрабатывающих станков на отечественном рынке.