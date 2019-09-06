Цхинвал, 6 сентября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудил ситуацию на границе с председателем комитета госбезопасности Олегом Шираном, сообщает 5 сентября пресс-служба главы государства.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

Председатель КГБ рассказал об обстановке в районе приграничного села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии, где в целях обеспечения безопасности жителей служащие комитета госбезопасности восстановили государственную символику на госгранице.

Президент поручил Комитету госбезопасности изучить «другие направления на границе Республики Южная Осетия, где, возможно, есть какие-то угрозы аннексии территории со стороны Грузии». Олег Ширан заверил Президента, что ведомство работает в этом направлении. «Нами определен ряд участков, где еще предстоит поработать. Комитет государственной безопасности готов выполнять любые задачи», — отметил глава КГБ.

Напомним, в конце августа Грузия начала провокационные действия на границе, выставив вблизи села Уиста (Цнелис) Знаурского района блокпост. На требования Цхинвала убрать пост с югоосетинской территории Тбилиси ответил отказом. 5 сентября погранслужбы Южной Осетии начали строительство своего блокпоста вблизи села Уиста на стратегически важной высоте.