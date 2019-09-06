Аддис-Абеба, 6 сентября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Национальная избирательная комиссия Эфиопии (NEBE) сообщила, что около 50 миллионов эфиопских избирателей должны принять участие в предстоящих общенациональных выборах в парламент в 2020 году. Председатель NEBE Быртукан Мидекса заявила, что комиссия активно занимается подготовкой подробных и оперативных мер по проведению честных, свободных и демократических выборов в стране. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство ENA.

ИА REGNUM

По словам Мидекса, в настоящее время нацизбирком занимается сбором качественных данных для определения необходимого количества наблюдателей, чтобы начать подбор специалистов как можно скорее. Она добавила, что комиссия будет набирать специалистов для региональных отделений избиркома по стандартам и критериям сравнимым с теми, что установлены для отбора членов правления Эфиопии. К числу критериев относятся неучастие в какой-либо политической партии и наличие ученой степени минимум бакалавра юридических наук, политологии, государственного управления или смежных областей.

На просьбу СМИ обеспечить достоверность результатов предстоящих выборов, Быртукан Мидекса ответила, что именно поэтому сейчас комиссия проводит широкий спектр реформ, чтобы сделать выборы свободными, справедливыми и демократичными. Кроме того, председатель указала, что на данный момент на нацизбирком не было оказано никакого влияния со стороны действующих властей, но подчеркнула, что, в любом случае, комиссия будет противостоять любой форме давления, если оно когда-либо проявится в будущем.