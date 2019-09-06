Чита, 6 сентября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Населёные пункты Забайкальского края постепенно выходят из «тьмы». Как сообщает сегодня, 6 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, современные энергосберегающие уличные светильники, установленные в сёлах Кыра и Акша, (административные районные центы), сделали более комфортной жизнь порядка семи тысяч граждан.

Правительство Забайкальского края Уличные светильники смонтированы в забайкальских сёлах Кыра и Акша

Правительство Забайкальского края Два районных центра Забайкалья обеспечили уличным освещением

«Я очень рада, что здесь теперь светло, сколько лет этого ждали. Молодежь же чем занимается? Уткнется в телефон и сидит весь вечер, а теперь вот гулять можно, общаться», — отметила жительница села Акши Татьяна Ухова.

Напомним, работы по освещению населённых пунктов Забайкалья проведены по договоренности нового главы региона Александра Осипова с энергохолдингом «Россети Сибирь» в рамках большой программы по энергосбережению и благоустройству отдалённых населенных пунктов. В 2019 году на строительство и реконструкцию энергообъектов региона направлено более двух миллиардов рублей, ещё 400 миллионов рублей ушло на ремонты.

«Перед краевой властью стоит большая и серьёзная задача по благоустройству населённых пунктов, инфраструктурному развитию территории. Всё это не только влияет на качество жизни людей, но и определяет готовность региона к реализации крупных производственных проектов», — подчеркнул Александр Осипов.

Известно, что в самое ближайшее время уличные светильники зажгутся в селе Мангут Кыринского района Забайкалья.