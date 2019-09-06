Владивосток, 6 сентября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Заседание межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Южной Кореей пройдет в Москве 24 сентября, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Kremin.ru Юрий Трутнев

По его словам, предложения, которые будут выработаны на ВЭФ, будут обсуждаться на предстоящим заседании межправительственной комиссии.

«Уверен в том, что они помогут нам развивать сотрудничество», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Владивостоке прошел «Российско-корейский диалог». На мероприятии присутствовали 200 человек, включая заместителя премьер-министра и министра финансов Южной Кореи Хон Нам Ки, зампредседателя Корейской ассоциации международной торговли Хан Чжин Хён, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, представителей 25 южнокорейских компаний и учреждений.