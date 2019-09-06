Иерусалим, 6 сентября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал установку видеокамер на выборах, которые пройдут в стране 17 сентября. Соответствующее заявление глава израильского правительства сделал перед вылетом в Лондон 5 сентября. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Премьер Нетаньяху отметил, что речь идет о камерах на избирательных участках, которые будут фиксировать процесс подсчета голосов. Камеры в самих кабинках для голосования установлены не будут.

Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит высказался против установки каких-либо камер на избирательных участках. «Мы не позволим украсть выборы», — ответил премьер Нетаньяху на протест Мандельблита.