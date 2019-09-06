Барнаул, 6 сентября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Находки, сделанные археологами в Денисовой пещере на Алтае, продолжают будоражить умы учёных всего мира. Как сообщает сайт Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН со ссылкой на публикации в журнале Science, по итогам генетического анализа фаланги, осуществлённого в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, было заявлено об обнаружении нового подвида человека. А недавняя реконструкция, показавшая, что остальная часть фаланги более длинная и узкая, свидетельствует о том, что пальцы денисовца, несмотря на его архаичность, напротив, оказались по строению ближе к Homo sapiens.

Цитата сайта archaeology.nsc.ru Учёные исследовали фалангу из Денисовской пещеры на Алтае и пришли к выводу, что денисовец внешне был ближе к современным людям, чем к неандертальцам

На основании полученных данных учёные сделали выводы, что по внешнему облику денисовец был ближе к современному человеку, чем к неандертальцам. И тем не менее, чтобы судить о том, как на самом деле выглядели денисовцы, найденных фрагментов недостаточно, отмечают учёные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Денисова пещера находится на юге Алтайского края. В разное время в ней жили два вымерших вида людей: неандертальцы и денисовцы. До недавнего времени были известны останки четырёх денисовских людей, но весной 2019 года журнал Sapiens известил о нахождении фрагментов черепа пятого денисовского человека.

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Во время полевого сезона 2018 года археологи нашли в Денисовой пещере фрагмент диадемы, которая была выполнена из бивня мамонта. Поскольку на ней не было резьбы и украшений, был сделан вывод, что диадема использовалась в повседневной жизни.

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