Оттава, 6 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. 5 сентября открылся 44-ый кинофестиваль в Торонто, где Россию будет представлять картина режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского «Дылда». «Дылда» является единственной российской картиной, которая будет демонстрироваться на фестивале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов фестиваля.

Цитата из к/ф «Дылда». реж. Кантемир Балагов. 2019. Россия Маша и Ия

Кинофестиваль в Торонто считается одним из главных фестивалей для показа некоммерческого кино, многие картины, победившие в «Гала-программе» и «Специальной программе» фестиваля обычно становятся претендентами на призы Американской киноакадемии (премия «Оскар»). Так, получившая в 2018 году «Приз зрительских симпатий» на кинофестивале в Торонто «Зелёная книга» Питера Фаррелла получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Кантемир Балагов является одним из самых перспективных российских режиссёров в авторском сегменте кино. Ученик Александра Сокурова успешно дебютировал на Каннском кинофестивале в 2017 со своей картиной «Теснота», а в 2019 году уже получил две награды в рамках официальной конкурсной программы «Особый взгляд» за фильм «Дылда».