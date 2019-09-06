Симферополь, 6 сентября, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Ситуация с талонами в медучреждениях Крыма неприемлема, в республике будут пробовать другие варианты записи к врачам. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов

«Мы опробуем в Симферополе другие системы для записи к врачам, чтобы создать для людей комфортные условия ожидания специалистов… Ситуация с талонами, в которой люди вынуждены ожидать свою очередь с пяти утра — неприемлема», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма предложили закрепить всё население полуострова за частными клиниками.

Подробности: Глава Крыма предложил «прикрепить» жителей к частным клиникам