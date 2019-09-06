Чебоксары, 6 сентября, 2019, 08:12 — ИА Регнум. На Чебоксарской ГЭС внедрена система сейсмического мониторинга. Она стала первой в Чувашии предназначена для постоянных наблюдений за гидротехническими сооружениями ГЭС и водохранилищем, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чебоксарской станции.

Cheges.rushydro.ru Показания датчиков с сейсмостанций Чебоксарской ГЭС

Локальная сейсмологическая сеть состоит из четырех сейсмостанций, две из которых расположены в Чувашии (в объектовой пожарной части ПЧ-14 и селе Ямбарусово), две — в Марий Эл (у озера Черного и села Замятино). Она предназначена для наблюдения за сейсмическим режимом в ложе Чебоксарского водохранилища в окрестностях гидроузла.

Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков пояснил, что станции в автоматическом режиме контролируют сейсмологическую ситуацию в 60-километровом радиусе от плотины. Пять датчиков регистрируют колебания земной коры, передавая данные в информационно-обрабатывающий центр Единой геофизической службы РАН и на Чебоксарскую ГЭС.

Cheges.rushydro.ru Сейсмостанция в селе Замятино

Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков «То есть обеспечивается постоянный контроль геодинамического состояния зоны водохранилища, его влияния на гидротехнические сооружения гидростанции и безопасность ее работы».

Шесть датчиков установлены на плотине и в здании ГЭС, что позволяет получать данные о частоте колебаний плотины, работающего оборудования, пропуска вод и других воздействиях. И принимать меры при изменении состояния плотины.

Cheges.rushydro.ru Сейсмодатчики в потерне Чебоксарской ГЭС

Отметим, что контроль за состоянием ГТС в России ужесточился. В том числе обеспечивается сейсмобезопасности водохранилищ и гидроузлов, потому что реки зачастую текут вдоль геологических разломов. Обследование сейсмостойкости сооружений Чебоксарской ГЭС показало, что станция может выдержать землетрясение интенсивностью 7 баллов.