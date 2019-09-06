Вашингтон, 6 сентября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает 6 сентября пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В ходе них лидеры обеих стран отметили «необходимость с успехом завершить переговоры по цифровому налогу», — приводит ТАСС текст сообщения.

Также президенты выразили согласие в необходимости сдерживания действий Ирана «угрожающих свободе навигации и торговли в Персидском заливе».

Кроме этого, президент США подтвердил, что в ближайшее время не будет снятия американских санкций с Ирана.

Отметим, ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7 рассказал, что Франция и США сумели достигнуть договоренности по цифровому налогу.