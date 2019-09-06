Москва, 6 сентября, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Погода в Москве 6 сентября вернётся к климатическим показателям лета, сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

"Столичный регион окажется в так называемой барической седловине», — говорится в прогнозе.

Метеорологи пояснили, что «вероятность осадков пойдёт на убыль, из-за туч неуверенно выглянет солнце, а приток тепловой энергии увеличится, и температура вновь станет соответствовать климатической норме лета».

Синоптики ожидают днём в Москве переменную облачность без осадков. Небольшой дождь возможен в Подмосковье ближе к вечеру.

Температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градусов тепла, в Московской области — от 20 до 25 градусов. Скорость ветра не превысит 6 м/с.