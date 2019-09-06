Москва, 6 сентября, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Вакансии с оплатой более 80 тыс. рублей в месяц чаще всего предлагаются в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добычи полезных ископаемых. Об этом со ссылкой на данные портала «Работа в России» сообщает пресс-служба Роструда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

Так, высокие зарплаты работодатели обещают машинистам бульдозера, маркшейдерам, водителям грузовиков, механикам по ремонту транспорта, инженерам и электрогазосварщикам. Высоко оплачивается работа прорабов, начальников участков и других специалистов в строительстве.

Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты РЭУ имени Плеханова оценили разрыв между самыми высокими и самыми низкими зарплатами в РФ. В 2019 году самые высокооплачиваемые работники получали в 13 раз больше. В 2000 году превышение было в 34 раза, в 2005 году — в 25 раз.

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