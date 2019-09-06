Ирбейский район, Красноярский край, 6 сентября, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В Ирбейском районе Красноярского края пропал четырёхлетний ребёнок. Обстоятельства его исчезновения устанавливаются, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю.

Torange.biz Ночной лес

Сообщение о пропаже мальчика поступило в следственные органы вечером 5 сентября. Он ушёл со двора частного дома в деревне Березовка. Поисковые мероприятия продолжались до поздней ночи и возобновились утром 6 сентября.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

По предварительной версии следствия, примерно в пять часов 5 сентября мужчина ушёл в лес за грибами, а его жена осталась дома с четырьмя детьми, самому старшему из которых четыре года.

Пока двое старших детей играли в ограде, женщина зашла в дом и отвлеклась на малышей. Примерно через полчаса она вышла на улицу и не увидела четырёхлетнего сына. Его трёхлетний брат сказал, что мальчик ушёл через огород в расположенный неподалеку лес. Позже примерно в 1,5 км от дома заметили следы обуви, предположительно принадлежащие ребёнку.

Соседи характеризуют семью с положительной стороны, подчеркнули в ГСУ СКР по краю.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. В поисковых мероприятиях принимают участие более 250 человек, в том числе следователи, кинологи с собаками, волонтёры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омской области в августе 2019 года из салона припаркованного в лесу автомобиля пропал трёхлетний мальчик. Поиски продолжались двое суток и завершились благополучно — ребёнка нашли.

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