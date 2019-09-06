Москва, 6 сентября, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Торги 5 сентября закрылись небольшим ростом (+ 0,48%). В ходе европейских торгов цена на Brent повышалась до $62,37 на фоне снижения напряженности между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Китайская газета Global Times сообщила, что на торговых переговорах между США и Китаем наметился «серьезный прогресс». Вечером Китай объявил, что его торговые представители отправятся в Вашингтон в октябре. Для нефтяного рынка это хорошая новость, потому что она ослабила опасения по поводу будущего замедления глобального экономического роста.

Согласно последним опубликованным данным минэнерго США, за последнюю неделю до 30 августа запасы нефти в стране снизились на 4,77 млн баррелей (прогноз был — 2 млн), запасы бензина — 2,396 млн баррелей (прогноз был — 1,750 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 2,538 млн (прогноз был +400 тыс.). Объем добычи снизился с 12,5 до 12,4 млн баррелей в день.

Для нефти вышел позитивный отчет, только покупатели потеряли большую часть прибыли из-за резкого укрепления доллара США после выхода сильного индекса ISM в секторе услуг.

Сегодня, 6 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,51%, до 61,06. Нефть пока торгуется в плюсе, но ситуация может резко поменяться в 15:30 мск и 19:30 мск.

Сначала выйдет отчет по американскому рынку труда, потом с речью выступит глава ФРС США Дж. Пауэлл. В связи с этим неизвестно, на каком уровне завершатся сегодняшние торги по нефти.

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