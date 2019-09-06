Белокуриха, Алтайский край, 6 сентября, 2019, 07:02 — ИА Регнум. Город-курорт Белокуриха является пока единственным в Алтайском крае местом, где действует эксперимент по введению курортного сбора. Сайт Biysk-ok.ru подготовил обзор о том, на что были потрачены выплаченные отдыхающими взносы. Судя по представленной в нём информации, удалось сделать многое, и город действительно преображается.

Цитата с сайта biysk-ok.ru Белокуриха. Проект пешеходной зоны у санатория «Алтайский замок»

В частности, согласно контракту на сумму 3 млн 879 тыс. рублей, который заключила администрация Белокурихи, в течение лета 2019 года проводились работы по замене ограждения в курортной зоне. Красивые кованые перила, пришедшие на замену старым ограждениям, облагородили и стилистически объединили территорию курорта.

«Пожалуй, одно из самых заметных изменений в Белокурихе — ремонт пешеходного моста рядом со старой радонолечебницей. Его состояние до ремонта, ход работ и, собственно, результат, можно увидеть на фотографиях ниже», — отмечают алтайские журналисты.

Cамым крупным вложением средств курортного сбора в Белокурихе стал проект пешеходной зоны у санатория «Алтайский замок» с начальной ценой контракта 50 миллионов рублей.

«Проект включает организацию озеленения, освещения, установку малых архитектурных форм, устройство тротуаров, детской и спортивной площадок, пешеходных дорожек, мест отдыха в парковой зоне и летней эстрады», — сказано на сайте «Бийский округ».

Цитата с сайта biysk-ok.ru Белокуриха. Облик ореховой аллеи изменится

Как уже сообщало ИА REGNUM, эксперимент по введению курортного сбора стартовал с мая 2018 года в Алтайском крае и ещё трёх российских регионах (Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях). За шесть месяцев 2019 года курортный сбор в Белокурихе составил 23,9 миллиона рублей. Более пяти миллионов рублей направлено на выполнение предпроектных работ по благоустройству пешеходной зоны курорта, идет замена и покраска ограждений тротуаров, ремонт мостов в городе, обустройство прилегающих к курортной зоне лесов.

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