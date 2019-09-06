В США РФ назвали угрозой и призвали снова наказать Москву: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- В Нидерландах полиция планирует усмирять насилие электрошокерами;
- В Вильнюсе установили памятную доску пособнику нацистов;
- США нашли повод для новых антироссийских санкций;
- Потенциал России в космосе назвали угрожающим;
- В Приморье власти «втихую» урезали районный коэффициент.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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