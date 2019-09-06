Барнаул, 6 сентября, 2019, 06:29 — ИА Регнум. Заявления Ксении Собчак и ей подобных о необходимости возврата Крыма Украине выглядят нелепо, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM «Почему ведущей позволено безнаказанно нарушать закон и призывать к нарушению территориальной целостности России?», он отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«В данном случае Собчак высказала свое личное мнение на проблему территориальной целостности Украины и принадлежности полуострова Крым, что вряд ли противоречит действующему законодательству. Однако, исходя из исторического и политического контекста, подобные заявления выглядят нелепо. Кроме того, неизбежно напрашивается вопрос: а жителей Крыма спросила?

алтайский депутат Павел Шумихин Эта тема уже давно не имеет перспектив обсуждения на уровне ООН, не включается в повестку межгосударственных переговоров, она закрыта. Население Крыма вполне однозначно высказалось за воссоединение с Россией, а международное сообщество de facto признало изменение границ. Мнение Собчак попало в российские СМИ благодаря медийным возможностям теледивы, но не является ни актуальным, ни заслуживающим внимания».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия что нарушила международные договорённости, и полуостров Крым должен быть возвращён Украине, Ксения Собчак заявила в эфире украинской радиостанции «Новое время». По её словам, «возврат» Крыма должен сопровождаться неким референдумом по данному вопросу.

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