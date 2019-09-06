Барнаул, 6 сентября, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Ксения Собчак делает политические заявления, которые по большому счёту ни на что не влияют, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM алтайскийполитконсультант Антон Понкрашёв, отвечая на вопрос по поводу недавнего заявления телеведущей о необходимости «вернуть» Крым Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«В России уже давно не принято спорить о том, чей Крым. Точка в этом вопросе давно поставлена. Что касается постоянных заявлений Ксении Собчак, то это её политический стиль — постоянное несогласие. Проблема в том, что Собчак не видит оттенков тех заявлений, которые она делает. Она хочет быть полной противоположностью сегодняшней власти, но получается у неё это слабо.

Что касается вопроса, почему она может позволить себе говорить, что Крым не наш, то ответ очень прост. Ксения Собчак — дочь человека, которого очень уважал Владимир Путин. Поэтому я думаю, что дело в этом. Собчак ведь не политизирует этот вопрос — она не устраивает митинги, не собирает подписи, она просто делает политические заявления, которые по большому счёту ни на что не влияют», — считает Антон Понкрашёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире украинской радиостанции «Новое время» телеведущая Ксения Собчак, отвечая на вопрос ведущего «чей Крым?», заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине. По её словам, возврат «должен сопровождаться неким референдумом по данному вопросу».

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