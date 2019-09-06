Нижний Тагил, Свердловская область, 6 сентября, 2019, 05:47 — ИА Регнум. На ремонт дорог местного значения в Нижнем Тагиле выделят по 576 миллионов рублей в 2020 и в 2021 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ремонт дороги

Средства выделяются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по решению регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, также в рамках национального проекта будет выделено в течение двух лет два миллиарда рублей Екатеринбургу на ремонт дорог местного значения.