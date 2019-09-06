Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 6 сентября, 2019, 05:56 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ работают с людьми, пострадавшими от паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Паводок

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Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ в Комсомольске провели рейд вместе со спасателями по подтопленным домам в микрорайоне Малая Хапсоль и в ПВР, где размещены пострадавшие от паводка люди, дома которых подтоплены.

Граждан, которые не желают покидать подтопленные жилища, психологи стараются убедить в необходимости эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Комсомольска сегодня, 6 августа, достиг отметки 792 см, в городе потоп, люди переходят улицы по пояс в воде. На Комсомольск 8−9 июня идёт тайфун.