РФ требует от США объяснений, на Украине спланировали будущее: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 сентября, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Половина сценариев будущего Украины — военные;
- США вновь открыли охоту на российских граждан;
- Российское правительство поддержало выплату негосударственных пенсий в 55 и 60 лет;
- На Камчатке потребовали отставки губернатора;
- Амур топит Комсомольск.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 10:00 мск.
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