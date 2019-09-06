Вашингтон, 6 сентября, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Россия является одной из стран, которая угрожает США своими достижениями в сфере военного космоса, публично заявил Джозеф Данфорд, председатель комитета начальников штабов американских ВС.

U.S. Air Force Спутник

Выступая на заседании совета по международным отношениям, которое состоялось 5 сентября, он сказал, что США долгое время не считали Россию противником в космосе. Так было в постсоветское время, но теперь ситуация изменилась, космос стал пространством для серьёзного противостояния.

«В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран. Все они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему», — заявил он Данфорд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп в конце августа анонсировал создание космических войск.