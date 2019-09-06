Рига, 6 сентября, 2019, 05:02 — ИА Регнум. С критикой обрушилась на певицу Лайму Вайкуле латвийская журналистка Элита Вейдемане, сообщает Sputnik.

ВАДИМ ЧУПРИНА Лайма Вайкуле

Вейдемане не понравилось, как певица выступила в Юрмале. Журналистка ядовито отметила, что певица не хотела «опуститься до уровня национальных аборигенов», то есть говорить по-латышски.

«На сцену вышла латышская дива Лайма Вайкуле и на хорошем русском языке произнесла: «Добрый вечер, дорогие друзья!» Я думала, она тут же переведёт её на латышский. Ничуть не бывало! Лайма продолжила говорить по-русски, только в паре песен пару куплетов позволила себе пропеть на латышском», — заявила Вейдемане.

Журналистка восприняла такую линию поведения Вайкуле как нарушение «этических правил». Она считает, что певица «кокетничала» со зрителями, говоря по-русски.

«Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь — латышский, и ни одному латышу не нужно просить, чтобы те, кто говорит на другом языке, говорили с ним по-латышски. Это просто вопрос уважения, и всё», — сказала Вейдемане.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, более трети жителей Латвии говорят по-русски и считают русский язык родным. При этом в этой стране вводится запрет на образование на русском.

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