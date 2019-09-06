Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Одной из причин прошедшего в Петропавловске-Камчатском пикета за отставку губернатора Владимира Илюхина стала нехватка учителей русского языка. Организаторы сообщили, что в школах катастрофическая нехватка учителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

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«Состояние системы образования на Камчатке просто плачевное. Например, в 42−1 школе Петропавловска большие проблемы с педагогами. Русский язык будет преподаваться не во всех классах», — рассказал депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Камчатки прошёл коллективный пикет с требованием отставки губернатора Владимира Илюхина. В нём приняли участие гражданские активисты, политики, представители партий КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».