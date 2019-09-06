Вашингтон, 6 сентября, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Новые санкции против России предложили ввести американскому президенту Дональду Трампу члены Конгресса, сообщается в опубликованном ими заявлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

Поводом к новым антироссийским санкциям названы протесты в Москве, которые в интерпретации конгрессменов названы «мирными демонстрациями», участники которых пытаются «выразить поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам».

Конгрессмены призывают Трампа снова наказать Москву, поскольку российскими властями допущены, как американцы отмечают, избиения, запугивания, аресты «мирных демонстрантов».

Инициаторы санкций предлагают подвести действия Москвы под нарушение обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия в соответствии с «актом Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении лиц, несущих ответственность за эти грубые нарушения прав человека в России», — говорится в сообщении.