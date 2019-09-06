Лос-Анджелес, США, 6 сентября, 2019, 04:07 — ИА Регнум. О попытке спасти уснувших под палубой пассажиров рассказали выжившие при пожаре на судне Conception в штате Калифорния пятеро членов его экипажа, пишет Los Angeles Times.

Dave Hogg Пожар

По словам моряков, когда начался пожар, они попытались спасти тех людей, что уснули под палубой. Но помочь этим пассажирам не удалось, поскольку на пути в камбуз уже было сильное пламя.

Также они хотели пробраться через окна, чтобы вытащить людей, но не смогли их открыть. Уже после этого моряки вызвали подмогу, для чего отправились на сушу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на Conception произошёл 2 сентября 2019 г. у острова Санта-Крус. На судне на момент ЧП находились 39 человек. Спастись удалось лишь немногим. Спасатели обнаружили 33 тела.