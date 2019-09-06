Казань, 6 сентября, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Глава совета директоров крупнейшего производителя удобрений в России АО «СДС Азот», миллиардер Роман Троценко заявил, что в завод «Аммоний» в Татарии, чьи долги компания недавно выкупила у ВЭБ, будет вложено около 12 млрд рублей. Средства планируется инвестировать в течение двух лет. Об этом сообщает агентство «ПРАЙМ».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Сделку же по вхождению в состав собственников АО «Аммоний» должны завершить до конца 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работающий в Менделеевске с 1983 года химзавод с 1989 года выпускал аммиачную селитру. В 2015 году предприятие на своём новом заводе, построенном на заёмные у ВЭБ средства, выпустило первую партию аммиака. Долги по кредиту с учётом основного долга и процентов составили 2,2 млрд долларов США.

В сентябре 2019 года стало известно, что ВЭБ реализовал право требования долга предприятию, аффилированному с миллиардером из списка Forbes Романом Троценко — Кемеровскому акционерному обществу «Азот». Сумма сделки составила 900 млн долларов США.

Известно, что завод в Татарии войдёт в состав активов АО «СДС Азот», что уже имеет несколько предприятий в России по производству удобрений, в том числе вошедшее в портфель группы в июле 2019 года АО «Мелеузовские минеральные удобрения» в Башкирии. Долги, приобретённые у ВЭБ, владевшего в «Аммонии» долей в 20%, покупатель сможет перевести в акции, установив над производителем контроль.

На сайте компании уточняется, что конкурентами на торгах у КАО были ещё более трёх компаний, включая «Лукойл».

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