Владивосток, 6 сентября, 2019, 03:47 — ИА Регнум. На фоне громких заявлений президента РФ Владимира Путина об особой роли Дальнего Востока, преференциях для жителей макрорегиона, демографической и социальной политике руководство Приморья 2 сентября подписало постановление № 565-па об уменьшении районного коэффициента, прямо влияющее на начисление зарплаты приморцам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального публикования.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин, выступая на разных площадках Восточного экономического форума, акцентировал внимание именно на стимулирующих составляющих в вопросах привлечения людей на Дальний Восток и, в частности, в Приморье.

Глава государства предложил ипотечное кредитование под 2% годовых, распределение выпускников по окончании вузов, строительство государственного арендного жилья, увеличение компенсаций работникам бюджетной сферы и др.