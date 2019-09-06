Москва, 6 сентября, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Разведку у российских границ за неделю вёл 31 иностранный летательный аппарат, пишет 6 сентября газета «Красная звезда».

U.S. Air Force Американский самолёт-разведчик

Российские лётчики из состава дежурных сил ПВО 23 раза поднимали самолёты на перехват иностранных аппаратов. Воздушные границы РФ защищены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным от 30 августа, за неделю у российских границ была замечена разведактивность 27 летательных аппаратов.