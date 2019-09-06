Нерюнгри, Якутия, 6 сентября, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Воду в реке Чульман в районе ручья Дежнёвка в Якутии проверили специалисты Нерюнгринского комитета Госэконадзора и выдали заключение — вода грязная, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В соцсетях появилась информация о загрязнении Чульмана.

«В ходе визуального обследования установлено, что вода в ручье Дежнёвка грязная. Госинспекторы взяли пробы воды для проведения экологической экспертизы», — пояснили в пресс-службе минэкологии региона.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай загрязнения реки Чульман в Якутии, в мае 2019 года подобная ситуация уже была, и тогда жители Нерюнгринского района жаловались на загрязнение ручья Дежнёвка выбросами с ГОК «Денисовский».