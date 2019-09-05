Иваново, 6 сентября, 2019, 02:50 — ИА Регнум. Временная администрация, работавшая в лишённом лицензии АО коммерческий банк «Иваново», обнаружила в действиях должностных лиц признаки операций, которые направлены на вывод активов банка. Это происходило через неправомерное завышение стоимости покупаемого отступного имущества, а также кредитование сомнительных заёмщиков, которые не были способны исполнить обязательства по выплате долгов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Банка России.

Деньги

Все данные о сделках с признаками нарушени отправлены в Гепрокуратуру и Следственный комитет РФ, которые примут по ним соответствующие решения.

В сообщении регулятора также уточняется, что на сегодня при обязательствах банка на сумму 2,406 млрд рублей стоимость его активов не более 1,8 млрд рублей.

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Напомним, банк «Иваново» лишился лицензии 5 апреля 2019 года. На момент отзыва организация была на 294-м месте в банковской системе России по величине активов. До отзыва лицензии уставный капитал банка составлял 145,2 млн рублей.

АО было создано в апреле 1994 года в Иваново. С 8 июля 2019 года банк является банкротом и находится под управлением госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». По данным госкорпорации, по балансу обязательства перед физлицами и частными предпринимателями составляют 2,206 млрд рублей. На начало августа претензии уже предъявили почти 370 заявителей. Сумма их требований превышает 2,368 млрд рублей. Реестр кредиторов планируется закрыть 18 сентября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года регулятор обратился в суд с требованием признать банкротом ещё один банк — ООО «РАМ Банк». Последнего лишили лицензии в июле текущего года.