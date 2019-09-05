Симферополь, 6 сентября, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Узнать, хотят ли крымчане, чтобы полуостров снова стал частью Украины, украинский президент Владимир Зеленский может лично, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов на телеканале «Крым 24».

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Глава полуострова предложил украинскому президенту, ратующему за возвращение Крыма в состав Украины, съездить в российский регион и поинтересоваться мнением крымчан.

Аксёнов, обращаясь к Зеленскому, сказал: «Сделайте так, как хотят крымчане». Для этого нужно просто приехать и поговорить с жителями полуострова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа Зеленский на встрече с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что собирается «возвращать Крым».