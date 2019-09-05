Ереван, 6 сентября, 2019, 01:28 — ИА Регнум. В некоторых уголовно-исправительных учреждениях Армении 5 сентября были зафиксированы случаи неповиновения. Об этом сообщил министр юстиции страны Рустам Бадасян.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция Тюремный бунт

«Вечером 5 сентября в отдельных УИУ были зафиксированы проявления неповиновения, которые были пресечены в результате оперативных действий, предпринятых уголовно-исполнительной службой министерства юстиции. В настоящее время ситуация находится под контролем министерства, случаев неповиновения нет. В случае возможного развития в рамках моих полномочий и в рамках законодательства уголовно-исполнительная служба предпримет вытекающие из ситуации действия», — написал Бадасян в Facebook.

Министр не уточнил, с чем были связаны случаи неповиновения. ИА REGNUM направило запрос в министерство юстиции Армении.