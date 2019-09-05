Вашингтон, 6 сентября, 2019, 00:07 — ИА Регнум. Сотрудники посольства России в США посетили Госдепартамент и выразили решительный протест в связи с арестом в Италии по запросу США гражданина РФ Александра Коршунова, сообщает 5 сентября российское посольство на своей странице в Facebook.

Флаг США

Российские дипломаты потребовали незамедлительно отозвать запрос на экстрадицию гражданина РФ Александра Коршунова в США.

«Дипломаты посольства посетили госдепартамент в связи с арестом гражданина России А.Ю. Коршунова итальянскими властями с подачи американской стороны», — указано в сообщении российской дипмиссии.

«Обратили внимание на то, что подобная порочная практика властей США по развязанной ими охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Она идет вразрез с нормами международного права, а также ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений», — подчеркивается в тексте сообщения посольства России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября топ-менеждер Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александр Коршунов был задержан в Италии по запросу США. Вашингтон обвиняет его в краже коммерческих и технических секретов в области авиационного двигателестроения.