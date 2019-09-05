Киев, 5 сентября, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи выразил надежду на увеличение объемов финансовой помощи США Украине в сфере безопасности, сообщает 5 сентября пресс-служба президента Украины.

President.gov.ua Встреча Владимира Зеленского с американским сенатором

Украинский президент выразил членам «Сенатского украинского кокуса» горячую благодарность за их личный вклад в формирование мощной поддержки Украины заокеанскими господами.

Не менее горячую признательность «члены кокуса» получили за последовательную политику санкций США против России.

«Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил Зеленский

Владимир Зеленский пожаловался высоким гостям на российскую «паспортизацию» граждан Украины на Донбассе и попросил хоть как-нибудь отреагировать на это.

Кроме того, на встрече обсуждалось сотрудничество Киева и Вашингтона «в сфере энергетической безопасности», которое должно воплотиться в закупку Украиной энергоносителей, поставляемых из США.