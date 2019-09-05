Хмеймим, Сирия, 5 сентября, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Действующие в Идлибской зоне деэскалации группировки боевиков за сутки подвергли обстрелам более двадцати населённых пунктов в Сирии, часть из которых были обстреляны неоднократно, сообщил 5 сентября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

Beshr Abdulhadi Ракка, Сирия

Всего за истекшие сутки российские военные зафиксировали 31 обстрел поселений в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

«4 сентября зафиксирован 31 обстрел. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Маканис-Эд-Дувари провинции Алеппо; Айн-Эль-Кантара, Эль-Арейм, Ардаш-Даг, Чекурджак, Сандран, Джуб-Эль-Мгара, Калъят-Марза, Сараф провинции Латакия; Мука, Эс-Салихия, Хабит, Сукайят, Зайтуна, Хуайн-Эль-Кебир провинции Идлиб; Калъят-Эль-Мудик, Кара-Джурн, Хуайз провинции Хама», — сказал Алексей Бакин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии незаконные вооружённые формирования продолжают провокации, несмотря на одностороннее прекращение огня со стороны сирийских правительственных войск